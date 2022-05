Destiny 2: in arrivo la nuova Segreta

I giocatori di Destiny 2 hanno molto da aspettarsi questa settimana. La Stagione 16 termina domani e la prossima (che si vocifera si chiamerà Stagione degli Infestati) inizierà immediatamente. Ci saranno nuove attività a cui partecipare, un nuovo sistema di rotazione per le vecchie incursioni e i dungeon, e dei potenziamenti per i Falcioni insieme a una narrazione che Bungie dice essere “fenomenale”.

Ma non è tutto. Un nuovo dungeon, il primo dei due previsti per l’Anno 5, arriverà il 27 maggio alle ore 19:00 italiane. La difficoltà Normale richiede un potere di 1550 e la difficoltà Maestro sarà disponibile al lancio, ma i suoi requisiti esatti non sono stati rivelati. In termini di ricompense, i giocatori possono aspettarsi un set di armature leggendarie per ogni classe (con le versioni Artifice bloccate dietro la difficoltà Master).

Ci sono anche quattro nuove armi leggendarie, due armi leggendarie riproposte, un’arma esotica e il suo catalizzatore, un accessorio esotico (che potrebbe essere una nave o un Astore) e due emblemi leggendari. È possibile accedere a entrambi i dungeon acquistando la Digital Deluxe Edition di The Witch Queen (in vendita da domani) o la Witch Queen Dungeon Key per 2000 Silver al prezzo di €19,99 dall’Eververse.

Il prossimo dungeon dell’Anno 5 sarà disponibile nella Stagione 19 più avanti nel corso dell’anno, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli.