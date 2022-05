Classifica italiana: Nintendo Switch Sports primo per la terza settimana in fila

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella diciannovesima settimana del 2022, dal 9 al 15 maggio. Nintendo Switch Sports continua a farne da padrone, mantenendo la vetta per la terza settimana consecutiva. Podio formato da tutti titoli esclusivi Switch, con Mario Kart 8 Deluxe secondo e Kirby e la Terra Perduta. Ricordiamo sempre oltretutto che per i titoli esclusivi Switch viene considerato solo il dato delle copie fisiche. Allungando poi alla top 10, sono ben 6 le prime posizioni occupate da titoli della console Nintendo. Per quanto riguarda invece la sezione PC, anche qui non cambio la prima posizione, ancora tenuta da Sekiro: Shadows Die Twice. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana. Per quanto riguarda invece la sezione PC, podio formato da Red Dead Redemption 2 (primo), Nba 2k22 (secondo) e Elden Ring (terzo). Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

3 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

4 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

5 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

6 FIFA 22 – SWITCH

7 GRAN TURISMO 7 – PS5

8 NBA 2K22 – PS4

9 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS5

10 ASSASSIN’S CREED VALHALLA – PS5

CONSOLE

PC

1 RED DEAD REDEMPTION 2

2 NBA 2K22

3 ELDEN RING

4 GRAND THEFT AUTO V

5 WATCH DOGS 2

6 OUTWARD

7 SOULCALIBUR VI

8 STELLARIS

9 GHOSTWIRE: TOKYO

10 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail