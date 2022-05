Pac-Man festeggia il suo 42esimo compleanno

PAC-MAN sta celebrando il suo 42esimo compleanno e per festeggiare, questa settimana uscirà un nuovo videogioco, insieme a molte partnership che coprono diversi ambiti, dalla cultura alla moda, fino alla musica.

In uscita questo venerdì 27 maggio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (supporta Xbox Play Anywhere), PAC-MAN MUSEUM+ invita i giocatori a scoprire o rivisitare 14 titoli della leggendaria serie di PAC-MAN e alcuni di questi non sono disponibili da anni. Il gioco è anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S e sarà giocabile con il Game Pass dal lancio. Oltre ai diversi titoli che potranno giocare nei loro arcade virtuali, i fan potranno personalizzare i cabinati con decorazioni e memorabilia.

Anche una nuova canzone e un video musicale sono disponibili da oggi. Intitolata “We are PAC-MAN!” e interpretata da Kaho Kidoguchi in giapponese e inglese e da Ann Una in cinese. La canzone mira a promuovere la cooperazione e la connessione tra le persone per vivere in maniera più sana. Potete vedere il video qui sotto.

Non solo, ai festeggiamenti si unisce anche Fortnite di Epic Games, che darà il benvenuto a una serie di oggetti cosmetici a tema PAC-MAN il 2 giugno, dando così ai giocatori l’opportunità di mostrare tutto il loro amore per questo personaggio iconico.

Inoltre, la presenza di PAC-MAN è sempre più forte anche fuori dal mondo dei videogiochi grazie a nuove partnership. Dal 6 giugno sarà disponibile presso i rivenditori aderenti (EMEA, USA e Corea del Sud) la collezione PAC-MAN x EASTPAK, con nuove borse, valigie e astucci. Per i turisti in visita a Parigi, lo Yooma Urban Lodge Paris Tour Eiffel si trasformerà in un labirinto di PAC-MAN grazie a decorazioni immersive poste nella hall di ingresso, nel cortile e nei corridoi. A Berlino, invece, il Computerspielemuseum, che incoraggia tutti a rigiocare la storia, si potrà raggiungere con un treno della U-Bahn 5 a tema PAC-MAN. Prevista per l’autunno/inverno, la PAC-MAN Collection in collaborazione con sloggi sarà disponibile in diversi Paesi europei e asiatici.