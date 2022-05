Warhammer Skulls ritorna a giugno

Games Workshop, in collaborazione con alcuni dei suoi partner su licenza, ha annunciato che l’evento Warhammer Skulls tornerà per la sua sesta edizione il prossimo giugno, con trailer, aggiornamenti e novità relativi ai titoli dell’universo Warhammer.

L’evento, della durata di una settimana, si aprirà con uno showcase su Twitch ricco di anteprime mondiali, trailer e aggiornamenti di titoli come Darktide, Space Marine 2 e Vermintide 2.

Dopo l’edizione dello scorso anno, il festival di Warhammer si aprirà il 1° giugno con una vetrina che presenterà anteprime mondiali, nuovi trailer e dietro le quinte di titoli di prossima uscita come Warhammer 40.000: Darktide e Warhammer 40.000: Space Marine 2. I fan possono anche aspettarsi poi gli ultimi aggiornamenti e i piani futuri per giochi nuovi e più vecchi, come Total War: Warhammer III, Warhammer 40.000: Battlesector e Warhammer: Vermintide 2. Sarà presente Clive Standen (doppiatore di Titus in Space Marine 2) che introdurrà la vetrina di quest’anno.

Dopo la presentazione, partiranno poi una serie di sconti sui vari titoli, oltre a nuovi contenuti, DLC e aggiornamenti gratuiti su diverse piattaforme, tra cui Steam, Xbox, Epic Games Store, GOG.com, Windows Store, Meta Quest, GeForce Now ed altri.

Qui sotto potete vedere la locandina del Warhammer Skulls.