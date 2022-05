Hot Wheels Unleashed: rivelata l’espansione del gioco

Hot Wheels Unleashed riceverà un espansione molto emozionante nel corso dei prossimi mesi, dopo aver rilasciata quella legata ai monster truck, ed è nientemeno che legata ai Looney Tunes, i simpatici amici dei cartoni animati più ricordati al mondo. L’annuncio è stato dato da Mattel e Milestone, la compagnia che ha creato e sviluppato il gioco, e nel loro sito ufficiale potete vedere tutta la notizia riguardante questa collaborazione:

“A partire dal 14 luglio 2022, potrai prendere parte alla competizione più animata che mai, con cinque nuovi veicoli, un modulo per il Track Builder a tema, customization item tematici per la Taverna e il profilo giocatore, e il nuovo ambiente Looney Tunes Adventure Park dove potrai rivivere le divertentissime avventure della serie animata. Questo parco tematico è diviso in 4 aree e include l’iconico deserto, teatro degli epic fail di Wile E. Coyote. La HOT WHEELS – Looney Tunes Expansion è inclusa nell’HOT WHEELS Pass Vol. 3 o può essere acquistata separatamente a partire dal 14 luglio 2022. Oltre alla Looney Tunes Expansion, l’HOT WHEELS Pass Vol. 3 include anche 9 veicoli, 3 Customization Pack tematici e 3 Moduli per il Track Builder. Disponibile il 9 giugno 2022.”

L’espansione di Hot Wheels Unleashed si prospetta molto divertente e stravagante, quindi vi consigliamo di darci un’occhiata qualora foste interessati a prenderla.