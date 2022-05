Legends of Runeterra: arriva Annie nel gioco

L’espansione di Erranti dei Mondi di Legends of Runeterra è praticamente vicina, e con il fatto che in questo nuovo set verranno aggiunti molti campioni, è normale che ci sia molta attesa per i giocatori del card game di Riot Games. A soltanto due giorni dall’arrivo dell’espansione, l’ultimo campione è stato mostrato; Annie, la bambina oscura, nonché la nuova aggiunta della fazione di Noxus.

Annie costerà 1 di mana ed è una 0/2 con un’abilità particolare: ogni volta che una creatura la blocca quando attacca, le infligge due danni, ma se quest’ultima muore prima di bloccare, allora il danno viene inferto al Nexus nemico. Per livellarla, dovrete lanciare almeno 6 incantesimi Veloci, Lenti o Abilità.

Evolvendosi, Annie guadagna, ovviamente, la possibilità di mandare Tibbers nel campo di battaglia, e il suo effetto base aumenta a 3 danni anziché 2.

Tibbers non scherza: costa 6 di mana ed è un 5/5 che una volta evocato stordisce un unità, e in seguito infligge 2 danni a tutti i bersagli storditi o danneggiati.

Data la velocità con cui si può raggiungere l’aumento di livello, Annie è una sorta di supporto rapido per partite che richiedono di essere finite presto, e il suo potere garantisce grande vantaggio se non ci sono unità potenti dall’altra parte.

Annie sarà l’ultima aggiunta di Legends of Runeterra, pertanto vi ricordiamo che l’espansione Erranti dei Mondi arriverà il 25 maggio.