Take-Two completa ufficialmente l’acquisizione di Zynga

Dopo una lunga acquisizione, adesso è arrivata la notizia ufficiale: Take-Two ha completato l’acquisto della società di Zynga, con un esborso di 12,7 miliardi di dollari per il publisher. Se il nome Zynga vi fosse estraneo, vi basta sapere che è la stessa che ha creato storici videogiochi mobile come Farmville, Worlds with Friends e molti altri. A riguardo della questione, numerosi pezzi grossi di entrambe le aziende hanno commentato, dicendo rispettivamente:

“Siamo emozionati per il fatto di poter completare la nostra combinazione con Zynga, che è un passo di fondamentale importanza per incrementare in maniera esponenziale la nostra attività sul fronte mobile, il segmento più in crescita dell’industria dell’intrattenimento. Consentendoci inoltre di favorire sinergie sul fronte di costi e opportunità di ricavo”, ha spiegato il CEO di Take Two, Strauss Zelnick.

“Mettendo tutto insieme ai nostri talenti eccezionali e ai programmi sui giochi, crediamo di poter portare il nostro portfolio a un altro livello di creatività, innovazione e qualità”, ha affermato Zelnick. “Siamo felici di poter entrare a far parte della famiglia Take-Two, portando con noi l’esperienza nello sviluppo su piattaforme mobile e titoli free-to-play“, ha affermato Frank Gibeau, CEO di Zynga.

Si tratta dell’acquisto più grande della storia del videogioco; o meglio, fino a quando la faccenda Microsoft e Activision Blizzard non si concluderà quest’anno, s’intende, ma fino ad allora Take-Two detiene un record davvero niente male, e possiamo soltanto chiederci che cosa riserverà il futuro per la compagnia, ora che ha assimilato al suo interno grandi pezzi grossi dell’industria.