Roller Champions Recensione: arriva il nuovo sportivo free-to-play targato Ubisoft

Da zero al cielo. Questo il motto di Roller Champions, il nuovo free to play sportivo targato Ubisoft in arrivo davvero a brevissimo su tutte le principali console e su PC. Un motto che rappresenta non solo la semplice progressione del giocatore, ma una vera e propria filosofia di gioco, come abbiamo avuto modo di apprendere nel corso di un recentissimo evento dedicato al lancio del titolo in questione. Ubisoft, difatti, ha invitato la stampa a provare con mano Roller Champions, nella sua versione ormai definitiva e pronta al debutto. Ci siamo così ritrovati direttamente nell’arena, in compagnia di altri colleghi “umani”, con l’obiettivo di sconfiggere o altri giocatori come noi, oppure bot incredibilmente ostinati nel portarsi a casa la vittoria. Tra sconfitte demoralizzanti e vittorie esaltanti, ma sempre al termine di partite all’ultimo tiro, siamo pronti ad offrirvi la recensione di Roller Champions. Che a breve, del resto, potrete provare voi stessi, dato che verrà pubblicato in modalità gratuita. Nel caso, tornate poi da noi di GamesVillage per commentare insieme l’esperienza.

La competizione sportiva secondo Roller Champions

Lo sport, lo sanno tutti, è una cosa seria. Quello di Roller Champions è poi serissimo, oltre che profondamente originale. Ubisoft probabilmente si è posta una domanda di questo tipo: “quale modalità di gioco potremmo proporre agli utenti, che sia immediata, semplice da apprendere e appagante da padroneggiare?” Uno sport come il calcio, o esperienze alla Rocket League, prese singolarmente, non sarebbero andate bene. Perché, allora non unirle? Il risultato è ciò che al più tardi tra qualche giorno di ritroverete davanti. Roller Champion è un mix tra pattinaggio in velocità e pallamano, il tutto condito da botte che volano da tutte le parti. Ogni incontro non è mai simile al precedente, e soprattutto il gioco di squadra si rivela assolutamente fondamentale per portare a casa la vittoria.

Spieghiamo ancora meglio il funzionamento della competizione sportiva. Le piste di Roller Champions consistono in percorsi circolari di forma allungata: prendete una lettera U, congiungetela ad un’altra U, e potrete così immaginare la pista standard della produzione. Bene: in quest’arena due squadre composte da tre giocatori per volta corrono ad enorme velocità in senso antiorario. Nel mentre, ovviamente, c’è la palla, e quella palla deve finire in un anello sospeso in alto sulla pista. Ma prima di poter segnare, la squadra entrata in possesso della palla deve pure compiere un intero giro di pista senza essere abbattuta dai rivali! È facile perdere possesso dello strumento in corso d’opera, soprattutto quando tutti i nemici gettano letteralmente addosso a un giocatore nello stesso momento, a peso morto. Qual è allora la migliore strategia di gioco?

Potreste pensare: “beh, finché ho la palla, basta correre come un matto, compiere un giro e poi segnare”. Fosse facile! Tutta la squadra nemica si impegnerà fino in fondo nell’ostacolarvi. Molto meglio allora giocare in sinergia con i propri compagni, eseguendo passaggi e recuperi sul lungo percorso. Il tasto E (da PC) consente sia di chiamare la palla che di effettuare il passaggio verso il compagno selezionato; l’utilizzo del mouse rende il tutto estremamente intuitivo ed efficace, sarà interessante in proposito notare come Roller Champions verrà adattato ai comandi su console. Tenete presente che segnare dopo un singolo giro di pista significa ottenere un punto. Ma più giri compirete senza perdere possesso del pallone, più punti verranno garantiti dal singolo goal!

L’anima free-to-play

Roller Champions è un free-to-play, parola che reca con sé aspetti sia positivi che negativi. Di buono vi è ovviamente il costo pari a zero, quindi letteralmente chiunque potrà scaricarlo su qualsivoglia piattaforma. Di brutto la presenza di cosmetici assai accattivanti, e di tantissime possibilità di personalizzazione, accessibili soltanto al pubblico pagante. Può sembrare giusto come sbagliato, c’è chi preferisce acquistare un gioco completo per avere tutto e subito incluso nel pacchetto. A noi, sinceramente, la meccanica free to play non dispiace, se quest’ultima viene pensata bene. Inutile girarci attorno, il grande punto di riferimento di Roller Champions sembra essere stato il celeberrimo Fortnite, anche nell’idea alla base di alcuni cosmetici.

Il Pass Stagionale propone come ultimissime ricompense una tuta iper tecnologica (per i paganti) e una divisa a tema scheletro (per i non paganti). I giocatori di Fortnite riconosceranno immediatamente precisi riferimenti ad altrettante precise skin; questo non vuol dire che sia un difetto, anzi. Se produzioni diverse riescono ad attingere a piene mani a una medesima fonte, mostrandosi comunque originali ed efficaci nel gameplay, ben venga. Tra l’altro, l’idea alla base di Roller Champions, lato gameplay, ricorda da vicino più Overwatch che Fortnite. La valuta principale del titolo consiste nei Wheels, le rotelle dei pattini, acquistabili solo in cambio di denaro reale. Con le rotelle è possibile aggiungere alla propria collezione gli oggetti presenti nel negozio, tutti legati alla personalizzazione dell’avatar e nessuno dei quali davvero necessario ai fini del divertimento, della progressione o dell’esperienza nel suo complesso. A voi la scelta, dunque.

Contenuti attuali (e futuri)

Attualmente Roller Champions propone quel che basta per farsi conoscere, convincere e permettere il diffondersi del passaparola… poco altro. Sembra che il free to play proporrà inizialmente appena un paio di modalità di gioco (ma con la presenza delle partite classificate sin dalla prima stagione), così che almeno inizialmente la varietà sarà sacrificata in nome dell’ottimizzazione e di una prima, generale presentazione al vasto pubblico. Insomma, non aspettatevi qui e ora dieci modalità di gioco diverse. Aspettatevi invece un paio di possibilità standard, che abbiano però per contorno una progressione in termini di esperienza e personalizzazione. Il tutto verrà integrato, sul lungo periodo, dalle novità del caso.

Perché ovviamente Ubisoft sta già pensando a nuove piste (per ora ci sono tre stadi in tre diverse città), nuove modalità e nuove tipologie di offerta, ma il tutto arriverà in un secondo momento. Per i cosmetici, invece, siamo pronti a mettersi la mano sul fuoco, vi saranno proposte settimanali e mensili, a rotazione; ma per qualsiasi gioco online il discorso è lo stesso. E Roller Champions, spendiamo anche qualche parola su questo, è un gioco online, è chiaro. Non potrete giocare con amici nella stessa stanza, ma con conoscenti e sconosciuti a distanza, anche organizzando tornei in caso; anzi, sembra proprio che l’organizzazione dei tornei da parte dei creatori di contenuti sia stata quasi l’idea alla base dell’intera produzione. Da questo punto di vista Roller Champions è già un prodotto modernissimo, contemporaneo, e davanti a sé – se debitamente supportato – può intravedere un futuro rigoglioso.

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Roller Champions ha tutte le carte in regola per diventare il titolo dell’estate 2022; se adeguatamente supportato, poi, non è detto che non possa aspirare alla notorietà dei più blasonati Fortnite, Overwatch, Valorant, e via dicendo. La formula funziona, rivelandosi divertente e immediata: circuiti ad alta velocità, una palla con cui centrare il bersaglio, botte da orbi prima, durante e dopo ogni azione. Il lavoro di squadra è fondamentale, e anche la scena Esport potrebbe subito interessarsi al nuovo prodotto targato Ubisoft. Ma come si fa a prevedere il futuro? Per ora dobbiamo limitarci a promuovere il titolo. A segnare il suo destino saranno invece – ed è giusto così – i giocatori.