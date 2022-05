TVT: tre giochi in progettazione

TVT è una società fondata a gennaio 2019 da Toshiyuki Yasui il quale ha lavorato a titoli del calibro di God Eater e Freedom Wars. Con un annuncio ufficiale ha rivelato che il team è a lavoro su ben tre progetti di gioco lasciando inoltre qualche informazione che permette ai fan , a grandi linee, di farsi delle idee su quelli che potrebbero essere i prodotti finali. Ma vediamo quanto rivelato:

Ricerca e sviluppo sui motori teorici:

Questo progetto, chiamato Theory Engine, che è interamente in R&D, è una tecnologia middleware creata allo scopo di realizzare giochi online su larga scala, tutto questo avverrebbe tramite un motore di rete a piattaforma aperta che permetterebbe poi ,di conseguenza, la creazione di giochi multiplayer ad altissime prestazioni, in un tempo reale più veloce e senza interruzioni anche con un ” traffico più intenso di giocatori”.Il progetto di questo motore sarà portato avanti dal team di sviluppo non solo per i giochi sviluppati nella società stessa, ma anche esternamente; molto facile quindi che possa essere utilizzato anche per altri titoli che non facciamo parte di TVT.

Ingegnere capo: Yoshikazu Satake ( God Eater )

Ingegnere: Daisuke Emura ( God Eater , Sky Gunner )

Ingegnere: Toshinari Takahashi

Progetto JabberWocky

Questo titolo in fase di sviluppo implementerà la Theory Engine di cui sopra; parliamo infatti di un titolo multiplayer ambientato in un mondo del tutto originale con dei simpatici personaggi. Al lavoro sul gioco c’è un team di tutto rispetto con un curriculum importante:

Direttore: Hiroyuki Kotani ( Patapon , XI [sai] , Mad Maestro! , Sky Gunner )

Produttore: Kazuto Sakajiri ( L’occhio del giudizio , Magatsu Wahrheit )

Colonna Sonora: Kenmei Adachi ( Patapon , LocoRoco , Gran Turismo )

Artista principale: Nelnal

Progetto Shaz

Al lavoro su questo gioco (anch’esso gioco d’azione multiplayer) c’è lo staff di sviluppo di God Eater ed implementerà, così come l’altro progetto, la Theory Engine.

Produttore: Toshiyuki Yasui ( God Eater , Freedom Wars )

Sceneggiatura: Tomokazu Fukishima ( Metal Gear Solid , Freedom Wars )

Direttore: Kenei Nakasha ( .hack//GU , Le bizzarre avventure di JoJo : All-Star Battle )

Direttore artistico: Rin Kususaga ( LORD of VERMILION , Fate / Grand Order )

Ciò che si evince dalla informazioni rilasciate è che il team sta puntando molto sul progetto di questo nuovo motore, intorno al quale poi ruoteranno i titoli multiplayer su cui è al lavoro una squadra di tutto rispetto. Purtroppo a queste polpose notizie non è stata associata nessuna data di uscita e nemmeno una finestra di lancio; non ci resta dunque che aspettare nuove notizie ed aggiornamenti dalla società stessa.