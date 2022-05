Mario Strikers Battle League: i nuovi trailer presentano Hyper Strike e Gear Customization

Prima del lancio di Mario Strikers Battle League, Nintendo e Next Level Games hanno pubblicato quattro nuovi gameplay trailer. Recentemente Riccardo Trevisani ha commentato un’intera partita in anteprima del gioco che ha visto affrontarsi i Rockets di Mario contro i Crows di Browser.

Uno dei trailer mostra gli Hyper Strikes in stile anime, colpi super potenti che sono quasi garantiti per segnare. Un altro riguarda il Gear Customization. Oltre a cambiare l’aspetto di alcuni personaggi come Peach, forniscono anche aumenti di statistiche come Forza, Velocità, Tiro, Passaggio e Tecnica. Ovviamente avrai bisogno di min-max in base al tuo stile preferito.Di seguito una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale Nintendo:

Tirate fuori la grinta e provate a segnare il maggior numero di gol affrontando i nemici, usando oggetti e tirando colpi speciali per aumentare il punteggio. I pilastri della serie Super Mario come Peach, Toad e Yoshi mettono in campo i loro tacchetti (e le loro statistiche) e non si fermeranno davanti a nulla per segnare. Personalizzate i personaggi con equipaggiamento che possono aumentare le loro statistiche e l’aspetto. Partecipate alla carneficina online o passate la palla ai giocatori in locale: fate attenzione al recinto elettrico.

Caratteristiche

Unitevi a un club online per scalare le classifiche : unitevi a un massimo di 20 attaccanti online e gareggiate contro altri club per ottenere punti. Trovate il club giusto per voi, fate squadra con gli amici e portate in campo il vostro stile da attaccante. Sforzatevi di diventare il miglior club del mondo.

: unitevi a un massimo di 20 attaccanti online e gareggiate contro altri club per ottenere punti. Trovate il club giusto per voi, fate squadra con gli amici e portate in campo il vostro stile da attaccante. Sforzatevi di diventare il miglior club del mondo. Giocate contemporaneamente con un massimo di otto giocatori: otto giocatori possono raggiungere l’obiettivo tramite la connessione wireless locale o online. Tenete pronto un attaccante secondario per le battaglie online. A livello locale, quattro giocatori per squadra possono giocar in singole partite.

Mario Strikers: Battle League Football sarà disponibile dal 10 giugno su Nintendo Switch.