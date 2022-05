Meno vetrine digitali di terze parti: parla Geoff Keighley

Il prossimo mese si presenta tutt’altro che scevro di eventi per quanto riguarda i titoli videoludici del prossimo futuro, Microsoft ha annunciato Xbox e Bethesda Games Showcase ( 12 giugno) ed altri eventi come il PC Gaming Show; abbiamo inoltre il super atteso Summer Game Fest, in arrivo nei prossimi giorni ( 9 giugno) ed è proprio il suo creatore Geoff Keighley a parlare ai microfoni di Twitter Spaces durante una sessione audio e a disattendere un poco le aspettative dei fan. Ecco quanto dichiarato:

Ci sono stati molti spettacoli l’anno scorso in cui tutti sono rimasti delusi quando non erano vere conferenze stampa, giusto? Come Take-Two, Capcom, Square Enix ed altri. Penso che [loro] abbiano imparato che se hai intenzione di fare una conferenza stampa, devi avere più di 30 minuti di roba, e a volte hanno solo uno o due fantastici giochi da mostrare, il che potrebbe non essere sufficiente per fare un evento completo .Quindi penso che ci sarà qualche cambiamento. Ho un’idea abbastanza precisa di cosa accadrà nel prossimo mese e penso che la gente sarà entusiasta dei giochi in generale.



Dunque l’ipotesi di Keighley si basa sull’esperienza dello scorso anno in cui le case produttrici non avevano abbastanza materiale da mostrare ai fan; ciò aveva scatenato malcontento dunque, potrebbe darsi, che quest’anno ci possa essere un considerevole cambio di rotta.

Non credo che le persone otterranno necessariamente tutto ciò che vogliono a giugno ma spero che la gente si diverta. Sarà solo diverso, ed è quello che continuo a dire alla gente: questo non sta sostituendo l’E3, è un diverso tipo di atmosfera e senso delle cose. Non creo i giochi, quindi mi siedo qui e prego che ci siano cose interessanti da mostrare alla gente.

Il giornalista ha inoltre affermato di sentirsi pienamente soddisfatto del materiale che verrà mostrato durante il Summer Game Fest.

Molti trailer, ma anche alcune sequenze di gioco davvero fantastiche!

Dunque anche se potremmo non vedere nell’immediato futuro materiale di terze parti( secondo le sue supposizioni), i fan possono comunque aspettarsi delle vetrine interessanti di gioco; in tal proposito Geoff si è espresso anche sulla mancanza di giochi in uscita in questo momento, dichiarando che molto probabilmente le aziende videoludiche si portano ancora dietro gli strascichi della recente pandemia globale. Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli o anticipazioni in merito, prima di vedere gli eventi veri e propri in arrivo per il prossimo mese.