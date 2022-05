Call of Duty Mobile: la Season 5 Tropical Vision arriva dal 2 giugno

Rampage porta il primo Battle Pass comandato al femminile attraverso giungle dense e pericolose in Call of Duty: Mobile – Season 5: Tropical Vision, che verrà lanciato il 2 giugno. Nel corso della stagione i giocatori avranno l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica:

Nuova Mappa: Apocalypse – apparsa per la prima volta in Call of Duty: Black Ops Cold War, Apocalypse è ambientata nelle giungle senza legge del Laos. Questa mappa, di dimensioni medio-piccole, è costruita per combattimenti aggressivi all’interno di foreste, edifici e templi.

Nuovo Evento a Tema: Flood Team Bravo – come risultato di un attacco biologico, una tempesta tropicale creata dall'uomo ha provocato una fortissima inondazione, togliendo vite umane e mettendone in pericolo altre. Soap e la sua squadra BRAVO sono in missione per estrarre l'acqua rafforzando le pompe idriche in tutta l'area. I giocatori completano le missioni nelle modalità Battle Royale e Multiplayer.

Nuova Modalità MP: Guns Blazing Encore – Guns Blazing, la modalità preferita dai fan, è tornata con una nuova modalità ad eliminazione libera per 8 giocatori. A ogni eliminazione i giocatori generano Furia e quando questa raggiunge il livello massimo si trasformano in un super soldato in grado di sparare un numero enorme di colpi contro i nemici. Guns Blazing Encore sarà disponibile dal 3 giugno al 9 giugno.

La modalità Torneo continua – costruita per i singoli giocatori e per le coppie, la modalità Torneo di Call of Duty: Mobile, che ha debuttato di recente, continua nella Season 5: Tropical Vision, premiando i giocatori più abili con ricompense uniche e il riconoscimento di una classifica globale.

Call of Duty Mobile è disponibile su dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori i9nformazioni.