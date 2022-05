Codename Wandering Sword: in arrivo per PC

Lo studio cinese Xiameng Games ha annunciato Codename Wandering Sword, un gioco di ruolo in pixel art in stile wuxia che ricorda i titoli ” HD-2D ” di Square Enix . Verrà lanciato per PC tramite Steam con supporto per la lingua inglese, cinese semplificato e cinese tradizionale. Non è stata annunciata una data di uscita.