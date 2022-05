Kao The Kangaroo: ecco i requisiti di sistema per PC

Kao The Kangaroo, platform 3D in arrivo da Tate Multimedia, fece il suo debutto all’incirca venti anni fa ed ora finalmente torna in scena grazie al suo rilascio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam quest’estate. Dunque il gioco è diretto su più piattaforme, incluso il PC, e a pochi giorni dal rilascio ecco i requisiti di sistema ( anche se si parla ancora solo di quelli minimi):

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Win 10 o più recente

Processore: i5 3300 3,20 GHz 4 core/4 thread

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 760 2 GB

DirectX: versione 11

Memoria: 9 GB di spazio disponibile

Come già accennato poco fa, nonostante manchi davvero poco al debutto, quelle rilasciate sono solo le specifiche base e quindi di conseguenza, non si possono fare grandissime supposizioni su come, effettivamente, girerà il gioco; in base a quanto rilasciato tuttavia non sembra particolarmente impegnativo, ma è comunque consigliabile eseguire l’aggiornamento a 16 GB poiché la maggior parte dei titoli per PC moderni richiede così tanto.

Vi ricordiamo che il titolo è in arrivo il prossimo 27 maggio, dunque non sarà necessario aspettare a lungo per testare effettivamente le capacità grafiche e di gameplay del gioco. Nel frattempo vi lasciamo il trailer in fondo a questo articolo.