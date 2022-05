Xenoblade Chronicles 3: due trailer mostrano le tecniche di Noah e Mio

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. L’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio.

Tramite l’account Twitter ufficiale di Xenoblade Chronicles 3 sono stati condivise nuove informazioni sul gioco. Nei tweet vengono presentate le tecniche di combattimento utilizzate da Noah e Mio. Le tecniche di Noah come Sword Strike è utile per attaccare il nemico di lato, mentre Thrust Edge causa più danni se si colpisce alle spalle. Le tecniche di Mio come Butterfly Edge servono per centrare il bersaglio e successivamente aumentare la potenza con Air Fang e sconfiggere i nemici con un solo colpo potenziato. Di recente sono emerse informazioni sui Nopon Riku e Manana. Per il gioco, è stata anche rivelata la dimensione del file download. Di seguito le descrizioni:

Sword Strike possono anche distruggere i nemici quando si attacca di lato. Thrust Edge può fare molti danni quando si attacca da dietro. Butterfly Edge della classe di Mio Galeman è una tecnica per concentrare la mira del nemico su Mio. Quando il nemico mira a Mio, la compatibilità con Air Fang che aumenta il danno d’attacco è eccezionale.

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch.