Destory All Humans: trapelato DLC su Microsoft Store

Destroy All Humans, l’amato remake del classico del 2005, non ha bisogno di ulteriori presentazioni di sorta. La sua riedizione fu accolta con entusiasmo dal fandom, tutt’ora in attesa del prossimo remake annunciato ufficialmente durante lo showcase per i 10 anni di THQ Nordic; e sembra che Microsoft abbia condiviso ( forse per sbaglio) uno sorpresa nel proprio Store.

Cercando nel negozio online la voce Destroy All Humans! – Clone Carnage, ci si ritroverà di fronte ad un DLC del gioco principale con ben 4 funzionalità diverse( Rampage, Armageddon, Race e Abduction), 6 mappe ed un supporto al multiplayer fino a 4 giocatori.

Il gioco è presente anche su TrueAchievements, dunque questo da certezza che non si tratti di un titolo fittizio; la mancanza di un annuncio ufficiale potrebbe essere giustificata dall’imminente Xbox Game Show, possiamo presumere allora che possa trattarsi di un caricamento anticipato e che, di conseguenza, possa essere rimosso o nascosto fino alla rivelazione ufficiale.

Ovviamente per quanto riguarda una data di uscita sarà necessario aspettare il reveal ufficiale, per ora sappiamo solo che sarà disponibile solo su Xbox One e Xbox Series, ma d’altronde manca davvero poco alla fine di giugno, l’attesa non sarà lunga.