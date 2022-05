Sea of ​​Thieves: pubblicato il trailer New Lost Sand Adventure

Come parte della sua sesta stagione in corso, Sea of ​​Thieves ha rilasciato un nuovo trailer cinematografico per la sua prossima avventura, Lost Sands. La nuova avventura sarà disponibile tra il 26 maggio e il 9 giugno e si concentra sulla ricostruzione di Golden Sands dopo che è stata devastata dai Razziatori.

Secondo la descrizione del trailer, intitolato New Lost Sand Adventure, l’avventura coinvolgerà i giocatori che si assicureranno i rifornimenti necessari per ricostruire Golden Sands, o passeranno dalla parte dei Razziatori e si assicureranno che Golden Sands non venga ricostruito. La stagione ha anche un nuovo viaggio in esclusiva per Pirate Legends, Legend of the Veil, che coinvolge i giocatori a caccia di pietre del velo perdute in nuove posizioni. Un’altra caratteristica importante della sesta stagione di Sea of ​​Thieves è l’aggiunta di Sea Forts. Questi nuovi forti possono essere trovati sparsi per il mare, ognuno sorvegliato da un Capitano di Sea Fort. La rimozione di questi forti premia i giocatori con più bottino e bottino. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.

Caratteristiche

Vasto open world : un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi.

: un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Vita da pirata: gioca alle Storie assurde per vivere le campagne narrative uniche di Sea of Thieves e unisci le forze con il Capitan Jack Sparrow in una nuova storia.

Sea of ​​Thieves è ora disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.