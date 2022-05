Rainbow Six Siege: in arrivo punizione per il fuoco amico

Rainbow Six Siege è tutto incentrato sul gioco tattico. Per quanto allettante possa essere sparare a quel compagno di squadra che ha rinforzato il muro sbagliato alle 3 del mattino, Ubisoft sta emanando sanzioni più dure per i giocatori che abusano della capacità di sparare sui propri alleati.

I giocatori di Rainbow Six Siege potrebbero già avere familiarità con il Fuoco amico inverso (FAI), una meccanica aggiunta al gioco da Ubisoft nel 2019. Coloro che sparano ripetutamente ai compagni di squadra alla fine incontreranno il FAI e, quando ciò accade, qualsiasi danno inflitto ai compagni di squadra viene riflesso al giocatore. Tuttavia, sembra che il FAI non sia sufficiente per impedire ad alcuni giocatori di addolorare le loro squadre.

Di conseguenza, il fuoco amico inverso cambierà quando il prossimo aggiornamento del gioco, Operazione Vector Glare, verrà lanciato il 7 giugno. Esso sarà ancora in vigore e per i trasgressori rimarrà in vigore per molto più tempo rispetto al resto di quella partita. Invece, la sanzione durerà per più partite.

Mentre un esempio mostrato ai media mostrava la sanzione della durata di 20 partite, il direttore del gioco di Rainbow Six Siege, Alex Karpasiz, ha consigliato che questo potrebbe non essere necessariamente il caso di sanzioni reali. Per ora, non si può dire quanto durerà la punizione del FAI o se la sua durata varierà. Tuttavia, possiamo sperare che questo impedisca a quei terribili compagni di squadra di sparare a te e ai tuoi alleati.

È anche incerto se Ubisoft avrà raggiunto o meno un delicato equilibrio con questa sanzione. In definitiva, l’ultima cosa che vogliamo è essere puniti per le prossime venti partite perché il nostro fuoco amico accidentale è stato votato come fatto “apposta”, cosa che accade regolarmente quando i tuoi compagni di squadra non perdonano. Tuttavia, non vogliamo nemmeno che i dolenti ci prendano in giro mentre entriamo in una partita.

Immagino che vedremo esattamente come saranno le modifiche al fuoco amico inverso quando l’operazione Vector Glare uscirà il 7 giugno!