Sly Cooper: il nuovo capitolo potrebbe essere annunciato all’evento PlayStation di settembre

Sony sembra avere in programma di riportare alcuni dei suoi vecchi IP per l’attuale generazione di console, tra queste potrebbe esserci Sly Cooper. Secondo quanto riferito, un quinto gioco della serie Sly Cooper dovrebbe essere rivelato quest’anno.

Insieme a Baker, anche l’importante leaker AccountNGT ha fatto affermazioni simili su Twitter di uno Sly Cooper 5 che sarà annunciato entro la fine dell’anno. Insieme a ad esso, AccountNGT afferma anche che un gioco della serie inFamous è in fase di sviluppo. Il franchise di supereroi è inattivo da quando nel 2014 è uscito inFamous: Second Son, seguito dalla sua espansione standalone, inFamous: First Light.

This source also thinks that Infamous will be announced this year — AccountNgt (@accngt) May 23, 2022

Vale la pena notare che, considerando i rapporti sulla mancanza di piani da parte di Sony per la lista di eventi di gioco di giugno, è più probabile che vedremo l’ annuncio di questo gioco durante l’evento di settembre pianificato da Sony. Baker, AccountNGT e rapporti precedenti indicano che Sony non ha in programma alcun evento prima di settembre.

Voci dell’inizio di quest’anno affermavano che il titolo era in sviluppo dallo studio di Concrete Genie, PixelOpus. Dal momento che il creatore della serie Sucker Punch non è coinvolto nel nuovo gioco di Sly Cooper, al momento non si sa su cosa lo studio stia lavorando dall’uscita del suo acclamato gioco Ghost of Tsushima. Stanno circolando voci su un nuovo gioco inFamous in fase di sviluppo, è possibile che Sucker Punch possa essere coinvolto in una certa misura in questo progetto.

Vale la pena tenere a mente che, trattandosi di voci, dovrebbero essere tutte prese con le pinze. Fino a quando Sony non farà un annuncio ufficiale, non c’è veridicità nelle affermazioni di un nuovo gioco Sly Cooper o inFamous.