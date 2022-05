Sniper Elite 5: il nuovo trailer ne mostra le meccaniche

Sniper Elite 5 di Rebellion Developments uscirà il 26 maggio e prima del suo lancio, lo sviluppatore ha rilasciato un nuovo trailer. Esamina le varie opzioni di furtività nel gioco e come il proprio approccio all’intrufolarsi può differire in modo significativo da Sniper Elite 4 . Dai un’occhiata qui sotto.

In qualità di agente dell’OSS Karl Fairburne, ci sono una serie di manovre diverse nel proprio repertorio per sbarazzarsi dei nemici. Per garantire la fedeltà ai vari takedown e alle tattiche CQC, è stato chiamato il consigliere militare Paul Biddiss e ha anche agito come artista del motion capture di Fairburne. Come osserva Biddiss, “Tutti i takedown sono realistici rispetto alla formazione impartita agli agenti SOE. Tutto è realistico. Non ci sono abbellimenti”.

Naturalmente, lo sviluppatore parla anche di come i giocatori possono affrontare le missioni da una prospettiva completamente non letale. Puoi scegliere di evitare del tutto le guardie o renderle inabili senza ucciderle. Ciò si estende al tipo di arma utilizzata, dalla distanza alla quale i colpi sono udibili alle munizioni. Mentre si esplora il livello, possono emergere varie aree nascoste che forniscono percorsi alternativi al proprio obiettivo.