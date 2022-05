Resident Evil 3: il lancio su PS5 e Xbox Series X|S potrebbe essere vicino

Capcom ha annunciato all’inizio di quest’anno che il 2022 vedrà le versioni native PS5 e Xbox Series X|S per Resident Evil 7 e i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, con supporto per ray-tracing, frame rate più elevati e audio 3D, oltre a feedback tattile e supporto per trigger adattivi su PS5. Le date di uscita dei tre giochi devono ancora essere confermate, ma sembra che Resident Evil 3 , perlomeno, sia vicino al lancio sulle nuove console.

Come notato dall’utente Twitter @BSAAEurope, il lancio di Resident Evil 3 su PS5 offre attualmente agli utenti la possibilità di aggiornare il gioco dalla sua versione PS4. Questa opzione in sé non funziona, ovviamente, ma la sua disponibilità indica che il gioco sarà presto pronto. Il mese scorso,il titolo è stato valutato anche per PS5 e Xbox Series X/S da PEGI , quindi ci sono buone probabilità che il gioco sia il primo a ricevere l’aggiornamento gratuito di attuale generazione, con Resident Evil 2 e Resident Evil 7 che seguiranno in seguito .

Capcom ha anche confermato in precedenza che le versioni current-gen dei tre giochi consentiranno trasferimenti di salvataggio da PS4 e Xbox One. Se, tuttavia, hai intenzione di resistere all’acquisto fisico delle tre nuove versioni, non farlo – Capcom ha detto che al momento non è nei suoi piani .

Resident Evil 3 è attualmente disponibile su PS4, Xbox One e PC. Capcom ha recentemente annunciato che il remake ha venduto 5,2 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio nell’aprile 2020.