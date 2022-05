For The King II: annunciato il seguito dello strategico

Lo sviluppatore IronOak Games e il publisher Curve Games hanno annunciato For The King II, seguito dello strategico uscito nel 2018. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia: il nuovo capitolo sarà disponibile nel 2023 (periodo preciso non specificato), ed è possibile metterlo nella wishlist di Steam.

Questa la descrizione del gioco proprio attraverso la sua pagina Steam:

Le zelanti guardie della regina sono presenti in ogni angolo della strada e i cittadini sono diventati fuorilegge nascondendosi dietro ai vicoli. Rischierai la lesa maestà per unirti ai briganti e porre fine al regno tirannico della regina?

For The King II si basa su elementi strategici, roguelike e di combattimento dei GDR giapponesi del famoso cooperativo For The King che ha avuto un grande successo, creando un’esperienza epica tutta nuova.

Combattimenti brutali in stile GDR da tavolo a turni

È il dado a determinare se vivi o muori, perciò dovrai scegliere con attenzione le tue battaglie. Arma i tuoi personaggi con le abilità e l’equipaggiamento necessario per avere successo in questo sistema di combattimento noto per essere spietato ma che premia strategia e rigiocabilità.

Multigiocatore sia online che locale fino a quattro giocatori

Pianifica una strategia e combatti fianco a fianco con i tuoi amici nel mondo di Fahrul in continua evoluzione, oppure gioca in solitaria per riscattare tutto quel meraviglioso bottino solo per te… o almeno morirai provandoci!

Crea il tuo gruppo preferito con personaggi in stile carta e penna

Scegli il tuo gruppo da una selezione assortita di classi, ognuna con le proprie statistiche e abilità uniche, prima di partire per un mondo all’insegna di avventure letali!

Cogli la tua occasione raccogliendo bottini roguelike!

Cerca il bottino tra i nemici caduti ed esplora dungeon pericolosi per trovare armi e corazze che offrono abilità uniche, vantaggi tattici e potenti sinergie. Più giochi e più sbloccherai oggetti in maniera permanente per i tuoi personaggi tra una partita e l’altra.

Ogni avventura è sempre diversa

Il mondo di Fahrul è in continua evoluzione e ti terrà costantemente sulle spine grazie al gran numero di combinazioni di personaggi e oggetti, alle mappe generate in maniera procedurale, fino alle tante missioni, bottini ed eventi!

Visita il mondo reinventato di Fahrul

Con tanti nuovi biomi da esplorare, una splendida grafica aggiornata e una colonna sonora originale tutta nuova, For The King II ti trasporterà nelle profondità delle meraviglie di Fahrul, conducendoti ancora più lontano in questa meravigliosa terra immaginaria ricca di avventure.

Il defunto marito della regina, re Bronner, è morto da molto tempo, ma devi fare tutto questo per il tuo villaggio, per il tuo regno, For The King!

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.