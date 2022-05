Farming Simulator 22: disponibile il nuovo DLC

Un nuovo marchio, nuovo equipaggiamento e nuove strutture per migliorare il gioco: l’editore e sviluppatore GIANTS Software ha appena rilasciato l’AGI Pack per Farming Simulator 22, ora disponibile gratuitamente e in forma digitale per PC e console. Un trailer di lancio mostra il nuovo equipaggiamento utilizzato per la produzione e lavorazione del grano.

DIAMO IL BENVENUTO AL FORNITORE DI GLOBAL FOOD INFRASTRUCTURE_

Con l’introduzione di AGI, produttore leader di attrezzature portatili e non per la lavorazione e lo stoccaggio del grano, i giocatori ricevono un nuovo set di equipaggiamenti di alta qualità e strutture prodotte dalla rinomata azienda ingegneristica per sistemi unici e specifici per il mercato.

Martin Seidel, Account Manager in GIANTS Software, ha annunciato:

L’importanza di una produzione efficiente di grano è innegabile e siamo fieri di introdurre con AGI uno dei fornitori maggiormente specializzati dell’infrastruttura alimentare mondiale. Siamo contenti di poter offrire ai fan di Farming Simulator nuovi contenuti gratuiti per migliorare la produzione di grano delle loro aziende agricole.

PRODURRE SEMI CON UN’ATTEZZATURA DI QUALITÀ:

Sono inclusi nell’AGI Pack gratuito trivelle, nastri trasportatori, contenitori per la conservazione del grano ed una conciatrice di semi di prima qualità, con AGI STORM FX che rappresenta l’elemento chiave del pack: utilizzando la macchina per il trattamento dei semi, gli agricoltori virtuali preparano il grano raccolto per la semina, producendo così effettivamente i propri semi di grano.

Processando i semi con l’aiuto di diversi strumenti del brand AGI, quali Batco o Westfield, e immagazzinandoli in sicurezza nei contenitori di Sentinel e Westeel, i giocatori assicurano che la loro azienda agricola diventi un esempio di eccellenza per la produzione del grano.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. E’ disponibile un Year 1 Season Pass, che estenderà ulteriormente il contenuto del gioco in futuro. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.