Super! House & Kitoons Tour: Just Dance è protagonista

È partito il Super! House & Kitoons Tour, tour di Super! & Kitoons, il brand di intrattenimento di Paramount dedicato a bambini e ragazzi (in onda sul canale 47 del dtt e di tivusat e sul 625 di sky), organizzato in collaborazione con Kitoons, la piattaforma di intrattenimento di IMC TOYS.

21 tappe in giro per l’Italia ricche di animazione, giochi, musica e balli scatenati con le challenge di Just Dance, il noto videogioco di ballo di Ubisoft. Il viaggio è partito il 21 maggio da Torino e si concluderà il 26 Novembre. I protagonisti del tour saranno tutti i fan del canale Super! che potranno conoscere dal vivo i volti di “SUPER HOUSE”, il format editoriale tutto italiano prodotto da House of Talent.

Anais Mariani, Leonardo Carioli e Matilde Carioli saranno presenti nelle varie tappe e saranno felicissimi di conoscere i ragazzi che ogni giorno guardano cosa succede all’interno della casa di Super!House.

ANAIS MARIANI

Classe 2006, studia al liceo linguistico indirizzo russo, inglese e francese. Vive a Milano, pratica atletica leggera ed ama andare in moto. Ama tantissimo viaggiare, uno dei suoi sogni è finire la scuola in America.

LEONARDO CARIOLI

Gemello di Matilde, classe 2006, è nato a Bergamo. La sua passione più grande è il basket, lo pratica dall’età di 4 anni, ma anche l’Hip Hop rientra tra le sue grandi passioni. Da sempre è amante della recitazione e della TV.

MATILDE CARIOLI

Gemella di Leonardo, classe 2006, è nata a Bergamo. È una sport-addicted dall’età di 4 anni pratica danza classica, basket e ginnastica artistica. Moda, TV e recitazione sono sue grandi passioni.

Non solo: la piattaforma entertainment KITOONS sarà protagonista con un’area dedicata ai più piccoli con unboxing delle novità del Natale 22, episodi delle serie TV, giochi e laboratori legati ai marchi di successo Cry Babies, Magic Tears, Bloopies, Vip Pets, Bubiloons, BFF e Loopers – ultime properties lanciate nel 2022.

Tutte le singole tappe saranno raccontate sulla pagina ufficiale dove è possibile trovare anche il programma quotidiano. Qui il dettaglio delle tappe:

• 21 – 22 Maggio – Settimo Cielo Retail Park, Torino

• 28 – 29 Maggio – Spazio Conad e Toys Center, Casamassima, Bari

• 4 – 5 Giugno – Spazio Conad, Piove di Sacco, Padova

• 18 – 19 Giugno – Marina Di Pietrasanta

• 25 – 26 Giugno – Piazza Primo Maggio, Cattolica

• 2 – 3 Luglio – Viareggio

• 9 – 10 Luglio – Giardini Montanari, Riccione

• 16 – 17 Luglio – Baia Flaminia, Pesaro

• Fine Luglio / Agosto / Inizio Settembre Aquafan, Riccione

• 10 – 11 Settembre – Gigante – Toys, Porte di Mestre, Venezia

• 17 – 18 Settembre – La Grande Mela (Iper – Toys), Lugagnano di Sona, Verona

• 24 – 25 Settembre – Galleria Borromea (Ipercoop), Peschiera Borromeo, Milano

• 1 – 2 Ottobre – Ipercoop -Toys, Porte di Napoli, Napoli

• 8 – 9 Ottobre – Iper – Toys, Busnago Globo, Monza Brianza

• 15 – 16 Ottobre – Antegnate Gran Shopping (Bennet), Bergamo

• 22 – 23 Ottobre –Spazio Conad, Fiumara Genova • 29 – 30 Ottobre – Maremà (Ipercoop – Toys), Grosseto

• 5 – 6 Novembre – Poseidon, Carini, Palermo

• 12 – 13 Novembre – Maximo (Pam – Toys), Roma

• 19 -20 Novembre – Gran Sasso, Teramo

• 26 – 27 Novembre – Shopping Valley (Iper), Savignano, Rimini

Gli eventi sono tutti gratuiti. Qui sotto alcune foto dal Super! House & Kitoons Tour.