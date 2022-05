Babylon’s Fall: estesa la Stagione 2 fino a novembre

La seconda stagione di Babylon’s Fall, “The Light of Aaru”, inizierà il 31 maggio e promette un forte afflusso di nuovi contenuti. I fan avranno tutto il tempo per abituarsi a tutto questo, soprattutto perché PlatinumGames e Square Enix hanno annunciato un’estensione della stagione. La stagione durerà fino al 29 novembre 2022, per una durata di sei mesi invece dei soliti tre.

Il team di sviluppo ha dichiarato:

Le stagioni di Babylon’s Fall sono state pianificate in cicli di circa tre mesi, ma in base al feedback ricevuto dai nostri giocatori, riteniamo di aver bisogno di un periodo per rivalutare la futura tabella di marcia del gioco. Attualmente il gioco sta effettuando le “verifiche finali” sui contenuti della Stagione 2.

I tre mesi aggiuntivi saranno utilizzati per prolungare lo sviluppo del prossimo aggiornamento. Ciò significa che non ci saranno nuovi contenuti o ulteriori aggiornamenti (escluso l’aggiornamento minore Ver. 1.2.1 che verrà rilasciato durante la Stagione 2). Vale la pena notare che la durata della Stagione 2 continuerà a essere indicata nel gioco come “Fino al 29 agosto 2022”, nonostante l’estensione. Secondo lo sviluppatore, questa sarà corretta in seguito.

Un annuncio del genere non sorprende, soprattutto alla luce di tutti i contraccolpi e della tiepida risposta che Babylon’s Fall ha ricevuto. Tuttavia, vedremo se sarà possibile salvarlo, quindi restate sintonizzati nei prossimi mesi.