I The Inquisitor: pubblicato il primo gameplay trailer

Lo sviluppatore polacco The Dust ha pubblicato il primo trailer gameplay di I, The Inquisitor. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Si tratta di un gioco che segue le orme di The Sinking City o The Plague Tale: Innocence, ma ambientato in un’oscura rinascimento alla The Witcher, per intenderci: è un titolo in terza persona, focalizzato sulla storia, dark fantasy rinascimentale, con scelte morali e un pizzico di soprannaturale e di combattimento. Arriverà su PC, ma ancora non è stato annunciato il periodo d’uscita.

È basato su una serie di libri omonimi (scritti da Jacek Piekara) che sono piuttosto popolari in Polonia ed è costruito sull’idea di una storia alternativa di un cristianesimo molto più sanguinario e vendicativo, basti leggere la descrizione nella pagina Steam: “Gesù non morì in croce, bensì scese e scatenò la propria ira contro tutti i miscredenti”.

Qui sotto potete vedere una galleria di screenshot.

Queste le caratteristiche di gioco:

In veste di Inquisitore, il tuo compito è preservare l’ordine e imporre la fede in Dio, ma il mondo è pervaso da peccatori che hanno perso la via. Determina il destino di chi giudicherai in una storia con molteplici casi e missioni. Districati in un mondo dove la moralità e la definizione di giusto si sono irreparabilmente scisse. Deciderai di mostrare pietà o di applicare ciecamente le leggi sacre?

La storia, tanto cruda quanto fosca, verte attorno alla predicazione di una religione violenta e vendicativa. Le molteplici ramificazioni narrative metteranno alla prova i tuoi valori morali, in quanto dovrai scegliere che tipo di strada seguire in qualità di Inquisitore: quella della compassione o quella del castigo, lasciando così un segno indelebile su questo mondo.

Mordimer possiede abilità e competenze uniche, che gli permettono di risolvere i crimini e i misteri che tormentano Koenigstein. Mettiti sulle tracce dei vari sospetti e interrogali, scopri le verità occulte della cittadina e dei suoi abitanti, fino a unire gli indizi che ti consentiranno di esprimere il tuo giudizio finale.

All’insaputa di chi gli sta attorno, Mordimer ha il dono di accedere al misterioso oltremondo, in cui potrà scoprire i segreti ancor più arcani che i sospetti provano a nascondere nelle loro anime. Ma un simile viaggio non è esente da rischi, in quanto la forza oscura che regna sovrana su questo mondo farà di tutto per distruggerti per aver osato mettere piede nel suo regno.

Il 1500 è ancora un’epoca dove la giustizia non conosce pietà. In veste di Inquisitore, non ti sono state imposte restrizioni di alcun tipo sui metodi e gli strumenti da applicare per indurre i sospetti a confessare la “verità”. Simili interrogatori risalgono ai tempi della vera Inquisizione e spetta a te decidere se e quanta forza bruta usare con i sospetti.

A volte, il miglior modo per sciogliere una lingua è reciderla. Il sistema di combattimento interamente basato sulla spada implica che l’uso della violenza è un’opzione possibile e, talvolta, inevitabile. Perfeziona le tue abilità con la spada e approfitta dei punti scoperti dei nemici per colpirli.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer di I, The Inquisitor.