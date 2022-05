Crossfire Legion: da oggi inizia l’Early Access

Finalmente, Blackbird Interactive ha dato l’annuncio che attendevamo con ansia: Crossfire Legion è disponibile in Early Access a partire da oggi solo su PC. Il titolo è ambientato nel prossimo futuro dell’universo di Crossfire, dove la società sta crollando e il mondo è consumato da conflitti. Al suo interno, tre fazioni rivali combattono per il dominio delle loro ideologie, e ognuna di esse ha truppe speciali tutte per se.

Con 45 unità tra cui scegliere (assalto aereo/terrestre, trasporto, fanteria ecc.) e 6 comandanti unici, i giocatori devono formare e personalizzare il proprio esercito, gestire le risorse, consolidare le proprie posizioni e avanzare per dominare la mappa.

Oltre alla forte campagna narrativa che si evolverà attraverso l’early access, il gioco vi metterà alla prova le abilità competitive e strategiche attraverso un elenco più ampio di unità e comandanti. Ogni comandante porta abilità speciali sul campo di battaglia che possono aiutare a cambiare le sorti del conflitto. Saper sfruttarli al meglio, ma anche contrastarli, sarà fondamentale per prevalere nelle tante modalità multiplayer. Anche gli strumenti UGC e i tornei competitivi supportati da ESL saranno introdotti in una data successiva nello sviluppo e dovrebbero svolgere un ruolo chiave per elettrizzare la community. Riguardo all’early access del gioco, Maurice Grela, Game Designer di Blackbird Interactive ha dichiarato:

“Crossfire Legion è un RTS di ispirazione classica, ciò che lo distingue sono i tocchi magici della macro-strategia con personalizzazione dell’esercito, della mappa e del gioco. Siamo entusiasti di portarlo finalmente in Early Access e non vediamo l’ora di sentire cosa ne pensano i giocatori che sono cresciuti con RTS o stanno solo (ri)scoprindo il genere. Ci mancavano quei tipi di giochi e abbiamo progettato Crossfire Legion pensando a loro!”