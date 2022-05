League of Legends: svelate le abilità di Bel’Veth

Attiva: Bel’Veth consuma un pezzo di Corallo del Vuoto ed esplode, rallentando i nemici nelle vicinanze e infliggendo loro danni puri in base alla loro salute mancante. Quando consuma un Corallo del Vuoto, Bel’Veth assume temporaneamente la sua Vera forma. Consumare un Corallo del Vuoto lasciato da un mostro epico del Vuoto (Messaggero della Landa e Barone Nashor) permette a Bel’Veth di assumere la sua Vera forma per un tempo maggiore e trasforma i minion uccisi in sua presenza in fedeli Creature del Vuoto. Le Creature del Vuoto sono piccoli minion che servono Bel’Veth marciando lungo la corsia nella quale sono stati generati.

Vera forma: quando Bel’Veth assume la sua Vera forma guadagna salute massima, velocità di movimento fuori dal combattimento, gittata d’attacco e velocità d’attacco totale aggiuntive. Mentre è nella sua Vera forma, ottiene inoltre la capacità di scattare attraverso i muri con Q – Impulso del Vuoto.

