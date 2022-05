Dragon’s Dogma: il gioco festeggia il decimo anniversario

In occasione del grande traguardo del titolo, Capcom ha lanciato un sito che celebra il decimo anniversario di Dragon’s Dogma. Il sito web mostra una cronologia della storia del franchise, poiché inizia con il prologo di Digital Comic lanciato nell’aprile 2012 e termina con l’ultimo progetto, l’uscita della serie anime di Dragon’s Dogma Netflix a settembre 2020.

“Dragon’s Dogma, pubblicato per la prima volta nel 2012, festeggia il suo decimo anniversario! Grazie, Arisen, per aver preso le armi e aver affrontato le sfide impossibili che ti attendono”, afferma il game director Hideaki Itsuno sul sito web. “Siamo per sempre grati per il vostro supporto nel corso degli anni e speriamo che vi unirete a noi in questa memorabile celebrazione del Dragon’s Dogma!”

Sebbene non ci sia nulla di nuovo sul sito web del titolo, la Nvidia GeForce Now Leak del 2021 includeva anche il sequel del titolo. Tuttavia, Capcom non ha ancora annunciato nulla su un potenziale sequel, anche se molti lo vorrebbero. Con questo sito web per il decimo anniversario, potrebbe essere possibile che Capcom si stia preparando a rivelare presto qualcosa di nuovo. Due possibili sedi per questo potrebbero essere il Summer Game Fest Live o Xbox e Bethesda Showcase, entrambi programmati per giugno.