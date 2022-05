Call of Duty Modern Warfare 2022: il gioco arriverà a ottobre

Call of Duty Modern Warfare 2022 ha ufficialmente una data di uscita ed è prevista per il 28 ottobre. La notizia è stata data da Infinity Ward e Activision questa settimana. Il seguito di Call of Duty Modern Warfare del 2019 che continua il riavvio della serie originale Modern Warfare ha fatto il suo grande debutto in un trailer condiviso oggi a seguito di numerose fughe di notizie e voci che cercavano di prevedere quando, esattamente, il gioco sarebbe stato rivelato. Il trailer condiviso questa settimana è stato solo breve, ma con gli eventi di gioco estivi che prenderanno il via nelle prossime settimane, ci si aspetta che vedremo il gioco avere una presenza maggiore, se non prima.

Il primo trailer può essere visto di seguito per gentile concessione dell’account Twitter di Call of Duty in cui riceviamo alcuni brevi commenti e uno sguardo ampio all’artwork del gioco, nonché a diversi personaggi che saranno presenti in Modern Warfare 2022. Versione YouTube del trailer, alcuni dettagli forniti lì hanno confermato parte del cast di ritorno e un personaggio completamente nuovo.

“La Task Force 141 fa il suo enorme ritorno con una squadra globale di veterani iconici, questi operatori includono il capitano John Price, Simon ‘Ghost’ Riley, John ‘Soap’ MacTavish, Kyle ‘Gaz’ Garrick e il colonnello delle forze speciali messicane Alejandro Vargas,” si legge nella descrizione di YouTube. All’interno del trailer ci sono senza dubbio numerosi teaser che suggeriscono diversi elementi di Modern Warfare 2 come le sue ambientazioni, le narrazioni e altro ancora. Alcune persone hanno già iniziato a mettere insieme alcuni di quei teaser per cercare di decifrare cosa accadrà dai piani di Activision per mostrare più del nuovo gioco Call of Duty, ma né Activision né Infinity Ward hanno confermato ufficialmente ulteriori piani a questo punto.

Fateci sapere cosa ne pensate riguardo a questa sensazionale notizia dell’uscita a ottobre.