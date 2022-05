Abbonamenti e buoni regalo: quali sono le opportunità del gioco digitale?

Il mondo dei videogiochi sta diventando sempre più digitale di minuto in minuto e l’acquisto di prodotti riguardanti il gaming non fa eccezione. Mentre un tempo questi tipi di prodotti di gioco consistevano praticamente solo in piattaforme, oggi ci sono molti altri prodotti nel mercato digitale che porteranno la tua esperienza a un livello completamente nuovo. Potrebbe sembrare tutto un po’ più complicato, nulla di più falso.

Abbonamenti

Gli abbonamenti sono facilmente tra i prodotti del gaming più popolari al giorno d’oggi. Offrono alcuni dei migliori rapporti qualità-prezzo nei videogiochi, offrendo un sacco di vantaggi a un canone mensile molto ragionevole. PlayStation Plus è un ottimo esempio, soprattutto con le modifiche che diverranno attive il 13 giugno in America e il 22 giugno in Europa e Regno Unito. I giocatori avranno ora tre diverse opzioni di abbonamento, ognuna delle quali ha sicuramente un posto per la persona giusta. Potrai anche ottenere un affare ancora migliore se decidi di scegliere il PlayStation Plus da 12 mesi, che finisce per essere la scelta più economica a lungo termine.

Il PS Plus Essential sarà l’equivalente del PS Plus normale, con un paio di nuovi giochi ogni mese, la possibilità di giocare in multiplayer online e offerte esclusive per gli abbonati. PlayStation Plus Extra includerà tutto questo, oltre all’accesso istantaneo a una libreria fino a 400 videogiochi per PS4 e PS5. PlayStation Plus Premium è l’abbonamento definitivo che include tutto, da Essential ed Extra, nonché l’accesso a un massimo di 340 giochi PS3, PSP, PS2 e PSOne. Otterrai anche prove di gioco gratuite a tempo limitato, che ti consentiranno di provare i videogiochi prima di acquistarli.

Buoni regalo

Diversi buoni regalo ricaricheranno il tuo saldo o aggiungeranno fondi al tuo portafoglio. Sono anche diventati molto popolari tra la community di videogiocatori, soprattutto considerando che l’acquisto di buoni regalo nei marketplace digitali è economico rispetto allo shopping direttamente tramite lo store della tua console. La Nintendo eShop Card è un ottimo esempio di buono regalo. Ricarica i fondi del tuo account Nintendo e spendi in abbonamenti, videogiochi, persino console, accessori e merchandising.

Alcuni videogiochi hanno anche le loro carte regalo uniche, come le carte regalo Roblox. Queste tipologie di carte Robux ricaricano il tuo account Roblox. Spendili in skin e server privati per giocare con i tuoi amici.

I numerosi prodotti digitali disponibili in questo momento possono migliorare notevolmente la tua esperienza di gioco. Che si tratti dell’ottimo rapporto qualità prezzo o dei tanti upgrade per i tuoi giochi preferiti, non aspettare nemmeno un singolo secondo.