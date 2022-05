The Sims 4 introduce i pronomi personalizzabili

Electronic Arts e Maxis hanno rilasciato un nuovo aggiornamento di The Sims 4, facendo un altro passo avanti per rendere il gioco un luogo più inclusivo con una nuova funzione che concede ai giocatori la possibilità di personalizzare i pronomi dei Sims che creano.

L’inclusività è un valore fondamentale per The Sims da oltre 22 anni e il team crede che la diversità faccia progredire l’innovazione e la community. Per il team di sviluppo di The Sims era importante che la funzione dei pronomi fosse corretta e ha lavorato a stretto contatto con il progetto It Gets Better e GLAAD per comprendere meglio l’uso e l’impatto dei pronomi in The Sims 4. I giocatori possono sperimentare la prima versione dell’aggiornamento dei pronomi personalizzabili nella versione inglese del gioco. Questo primo aggiornamento è solo un passo nella direzione di un’esperienza più inclusiva per i Simmers, e il team intende aggiornare e migliorare questa funzione nel tempo per supportare più lingue. Per maggiori informazioni sull’implementazione di pronomi personalizzabili potete visitare il sito ufficiale qui.

The Sims 4 è il simulatore di vita che permette di creare e controllare i Sims. Create e personalizzate Sims unici ciascuno con un aspetto distinto, una personalità dinamica e le proprie aspirazioni ispiranti. Scoprite la creatività, l’umorismo, la spensieratezza e la libertà di giocare con la vita in questo nuovo e fantastico titolo. In questo gioco potete scatenare l’immaginazione e creare un mondo di Sims che esprimono la vostra personalità. Potete esplorare e personalizzare ogni dettaglio.

The Sims 4 è disponibile per , PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One e PC tramite Origin e Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.