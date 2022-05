Dino Crisis: potrebbe arrivare su PlayStation Plus Classic?

Dino Crisis, famigerato survival horror di Capcom, potrebbe arrivare tra i titoli classici del nuovo catalogo PlayStation Plus. A suggerirlo è un banner del PlayStation Store in Asia, dove compare Regina, presente nei primi due titoli.

Ovviamente questa notizia va presa con le pinze perché non sappiamo cosa possa realmente significare; ciò che sappiamo è che diversi utenti possono vedere il banner accedendo a un account PlayStation Network con sede in Asia ( regolarmente abbonato a PlayStation Plus ovviamente) su PlayStation 5; questo poiché l’Asia al momento è l’unico paese in cui è attivo il nuovo abbonamento, e tutto ciò è possibile accendendo semplicemente alla sezione “ libreria giochi”

Nonostante Regina sia presente nel banner, Dino Crisis non è attualmente disponibile nel catalogo PlayStation Plus Classic che, come ormai noto e per la gioia di molti fan, presenta classici PlayStation giocabili su PlayStation5 e PlayStation4.

Il nuovo PlayStation Plus è stato già lanciato in Asia lo scorso 23 maggio, il 1 giugno arriverà in Giappone, 13 giugno in America ed infine, il 22 giugno in Europa. Nel frattempo vi ricordiamo che non molto tempo fa è stata resa ufficiale la line-up del servizio. Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli per saperne di più e testare se effettivamente questo titolo, classico per eccellenza, venga inserito nel catalogo.