Legends of Runeterra: disponibile l’espansione Erranti dei mondi

Erranti dei mondi porta un enorme aggiornamento al Cammino dei campioni di Legends of Runeterra. La versione 2.0, una rielaborazione fortemente ampliata della celebre modalità PvE lanciata nel novembre scorso, dà ai giocatori la possibilità di esplorare Runeterra come mai prima d’ora. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

Saranno disponibili le nuove regioni Noxus e Demacia, oltre a Piltover e Zaun, Ionia e Bilgewater. In giocatori possono sperimentare nuovi sistemi di progressione permanenti tra cui Livelli leggenda che potenziano il vostro intero elenco di campioni. Affronterete avventure nel mondo per mettere alla prova la vostra potenza e abilità con uno qualsiasi dei vostri campioni. Sarà possibile utilizzare nuove meccaniche come Genera che permette di chiamare dalle profondità del mare potenti tentacoli e accresce la loro forza a livelli incredibili per devastare gli avversari. A vostra disposizione sono pronti a scendere in battaglia i quattro nuovi campioni Jhin, Annie, Bard e Illaoi. L’Evento Pulsfire l’evento inizia con la patch 3.8.0 e contiene un sacco di nuove emote, guardiani, dorsi delle carte e molto altro, tutto in chiave hi-tech, oltre all’esclusivo aspetto Akshan Pulsefire come ricompensa finale. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

in questo gioco di carte strategico, è l’abilità a garantire il successo, non la fortuna. Abbinate campioni memorabili, alleati e regioni di Runeterra per scoprire incredibili sinergie tra le carte e avere la meglio sugli avversari. Dominate ogni momento: il gameplay dinamico e alternato vi permette sempre di reagire e contrastare il nemico, che però potrà fare lo stesso.

C’è sempre un nuovo modo per giocare: scoprite come abbinare campioni e regioni diverse per ottenere un vantaggio unico contro gli avversari in un meta in costante evoluzione.

Legends of Runeterra è disponibile su PC e dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.