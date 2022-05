Microsoft: quali sono le migliori offerte per Windows e Office?

Il sistema operativo Windows è la base per il funzionamento del computer, nonché la prima scelta dei consumatori, ma per alcuni utenti potrebbe risultare troppo costoso. Grazie ad alcune offerte, però, vi è un modo per ottenere un sistema operativo Windows originale e Microsoft Office a prezzi più bassi. GoDeal24 vende licenze Microsoft Office e Windows online a prezzi scontati perché sono “usate”, ovvero acquistate da società che non le utilizzano più.

GoDeal24 garantisce la sicurezza e la legalità di ogni licenza venduta. Le licenze vendute sul sito di GoDeal24 sono a vita: una volta acquistata la chiave di attivazione, è possibile utilizzarla per tutta la vita del software. Windows 10 è ancora la prima scelta per la maggior parte degli utenti: ora si può acquistare da 5,56 € per PC, mentre Microsoft Office 2021 Pro Plus è disponibile a 14,44 € per PC.

Windows a partire da 5,56 €

Office 2021 a partire da 14,05 €

Pacchetto Windows + Office al 70% di sconto col codice: NET70

Fare acquisti su Godeal24 è facile: dopo l’acquisto l’utente riceve una mail contenente il link per scaricare il programma, la licenza per attivarlo e le istruzioni per installarlo. In caso di dubbi e problemi è possibile contattare il servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 all’indirizzo email [email protected]