Assassin’s Creed Origins: la nuova patch potrebbe essere rilasciata a giugno

I fan della saga Ubisoft di Assassin’s Creed, sono in trepidante attesa per il rilascio di una patch che permetterebbe di giocare ad AC Origins a 60 fotogrammi al secondo sulle loro console Sony di nuova generazione; tuttavia questo anelato aggiornamento non è stato rilasciato nemmeno questa settimana. La loro trepidante attesa prende come punto di inizio la comparsa della patch sui server PlayStation; ciò infatti di solito annuncia un rilascio imminente. Tuttavia però la questione si è risolta con un ( per il momento) nulla di fatto, ma potrebbe esserci una spiegazione logica.

La risposta potrebbe celarsi dietro l’Xbox Game Pass, Ubisoft ha infatti confermato la settimana scorsa che Origins si sarebbe diretto al servizio di abbonamento di Microsoft il prossimo 7 giugno; ciò potrebbe stare a significare che la famosa patch sarà rilasciata proprio in concomitanza con tale data. Come se non bastasse, il 7 è un martedì, giorno in cui Ubisoft aggiorna regolarmente i suoi giochi anche per quanto riguarda, ad esempio, le sfide settimanali.

Tutto lascia dunque suggerire che sia proprio questa la strada intrapresa, certo per i fan non deve essere facile l’attesa ( a maggior ragione che la patch potrebbe essere pronta e quindi solo trattenuta) ma d’altronde manca davvero poco alla data supposta. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.