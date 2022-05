Garden Life: annunciato ufficialmente il gioco sandbox di giardinaggio

Nacon e Stillalive Studios, rispettivamente editore e sviluppatore, annunciano ufficialmente Garden Life, un gioco di giardinaggio sandbox in cui i giocatori possono piantare, coltivare, decorare e gestire il proprio giardino; creando in tal modo la propria ” oasi di pace”.

Il titolo dunque si preannuncia davvero rilassante grazie ad uno stile visivo accogliente e un gameplay fortemente ispirato alla realtà che permette al giocatore di coltivare fiori e arbusti ma anche frutta e verdura; permettendo così al fruitore di rilassarsi grazie al gameplay realistico( il giardinaggio è da sempre considerata un’attività fortemente distensiva). Ecco quanto dichiarato dal produttore del titolo, Kay Luthor:

Giochi e giardinaggio: sposare questi due hobby per creare un’esperienza rilassante e sbalorditiva è stato qualcosa che è sempre stato un sogno per noi.Volevamo condividere la nostra passione ed esperienza nel giardinaggio attraverso Garden Life e offrire ai giocatori l’opportunità di creare il giardino che si adattasse alla loro visione e ai loro desideri, con uno stile artistico unico che evoca meraviglia ed evidenzia la bellezza della natura

Importante sottolineare che Luthor è stato anche il vincitore del Chelsea Young Florist of the Year del Regno Unito nel 2016, questo è sicuramente un valore aggiunto per il titolo che assicura ai fan un prodotto di successo e certamente di qualità. Non sono state annunciate le piattaforme ed una data di rilascio, non ci resta dunque che aspettare nuove informazioni.