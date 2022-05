The Callisto Protocol: in arrivo anche su old gen, nuove informazioni rivelate

The Callisto Protocol è un nuovo gioco horror fantascientifico di Striking Distance Studios, uno studio fondato da Glen Schofield. Schofield è meglio conosciuto per essere il creatore di Dead Space e per il suo lavoro sulla serie Call of Duty dopo aver fondato Sledgehammer Games.

The Callisto Protocol ha ricevuto alcuni nuovi screenshot e dettagli per gentile concessione dell’ utente Twitter Okami Games. Una delle immagini è molto simile a Dead Space in termini di gameplay. Oltre ad essere sulla buona strada per il 2022, Krafton ha detto che sarebbe uscito nella seconda metà dell’anno, il titolo survival horror è previsto anche per Xbox One e PS4 insieme a Xbox Series X/S, PS5 e PC. Né l’editore né lo sviluppatore Striking Distance Studios lo hanno menzionato di recente, quindi forse un annuncio ufficiale è previsto più tardi.

The Callisto Protocolo è ambientato nell’universo PUBG: Battlegrounds , che si svolge nel 2320 in una colonia carceraria chiamata Black Iron, gestita dalla United Jupiter Company, e situata sulla luna di Giove Callisto . Il giocatore assume il ruolo di un prigioniero detenuto a Black Iron, trovandosi nel mezzo di un’invasione aliena che sembra essere stata progettata dal direttore della prigione.

Per quanto riguarda il gameplay, oltre al combattimento a distanza, ci saranno opzioni di combattimento corpo a corpo su cui i giocatori potranno fare affidamento. Il protagonista Jacob può anche usare le abilità GRP per attirare oggetti verso di sé, che suona come Kinesis from Dead Space . Per quanto riguarda i nemici dall’aspetto grottesco, si chiamano Biophages. Un’immagine sembra indicare che siano stati creati in un laboratorio all’interno della colonia carceraria di Black Iron. È quindi possibile che la parte sugli invasori alieni fosse una bugia e che il direttore possa essere responsabile di averli scatenati sulla popolazione.

The Callisto Protocol sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/s e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

New The Callisto Protocol screenshots via Game Informer.https://t.co/ajTjONVeOa pic.twitter.com/gotxZu5QcM — Okami Games (@Okami13_) May 24, 2022