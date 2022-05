ASTRO Gaming annuncia una partnership con Udinese Esport

ASTRO Gaming, azienda leader nella progettazione e sviluppo di tecnologie avanzate per la realizzazione di cuffie e accessori per il gaming professionale e presenza costante nei tornei di Esport mondiali più prestigiosi, è lieta di annunciare la partnership siglata con il team ‘Udinese Esport’ di Udinese Calcio. ASTRO fornirà il meglio della propria line-up gaming, come le cuffie ASTRO A50 e ASTRO A40, ai gamer del Team e in occasione di tutti i Tornei ufficiali che si disputeranno all’interno della Dacia Arena.

Gianluca Pizzamiglio, Responsabile marketing Udinese Calcio, ha dichiarato:

Il fenomeno Esport è ormai in costante espansione, come dimostrano gli importanti traguardi già raggiunti dal team Udinese. “Si aggiunge un altro partner importante per il nostro Team. I prodotti ASTRO saranno protagonisti agli eventi esports alla Dacia Arena.

Albert Gonzalez, Marketing Manager ASTRO & Simulation South Europe, ha aggiunto:

La partnership di ASTRO con Udinese Esport costituisce un traguardo di grande prestigio per la nostra azienda: siamo già da tempo attivi con successo nel settore e la fornitura delle nostre cuffie top di gamma, realizzate con le tecnologie più innovative ed evolute ad oggi disponibili sul mercato, unitamente alle nuovissime cuffie ASTRO A10 Gen 2, studiate per un pubblico più giovane e che vive spesso in mobilità, rappresenta un nuovo importante step. Questa ‘combo’ permetterà di valorizzare al massimo le prestazioni del team di Udinese Esport.

Durante le partite, i players avranno a disposizione sia le cuffie ASTRO A40, che garantiranno agli atleti un’esperienza totalmente immersiva durante le partite, che le cuffie ASTRO A50, universalmente riconosciute e apprezzate per il loro stile, comfort, design e resa senza eguali del comparto audio, grazie alle tecnologie ottimizzate per i sistemi Dolby Digital e Dolby Atmos.

Udinese, anche negli Esport, intende perseguire con coerenza il modello e la filosofia che contraddistingue la propria attività da sempre: professionalità, passione e ricerca di talenti non perdendo mai di vista l’obiettivo formativo sia dell’atleta che dell’uomo. Il team è stato fondato nel mese di febbraio 2020 e proprio nell’ottica della ricerca del talento, è nata poco dopo l’Udinese Esport Academy con lo scopo di costruire un progetto completo in questo ambito. I risultati ottenuti da alcuni dei player della eAcademy hanno ampiamente dimostrato la validità di tali iniziative.