Sonic Origins: la modalità Storia sarà incentrata solo su Sonic

La data di uscita di Sonic Origins si avvicina rapidamente e naturalmente sono state divulgate ulteriori informazioni sulla collezione di titoli e sui suoi contenuti. Una delle modalità speciali è la modalità Storia appena aggiunta, che ti consente di rigiocare i primi quattro giochi di Sonic come un’unica esperienza senza interruzioni. C’è un grande avvertimento in merito ed è perché puoi giocare in questa modalità solo come Sonic piuttosto che Tails o Knuckles. Come sottolinea il sito online Game Rant, la modalità storia presenterà tutte le nuove aperture e finali animati, quindi “realizzare filmati speciali per i percorsi molto più piccoli di Tails and Knuckles potrebbe non sembrare uno sforzo utile per Sega”. Sonic Origins verrà lanciato il 23 giugno su Nintendo Switch e altre piattaforme.