Videogiochi e sistemi ludici digitali che hanno cambiato il mondo

La storia di videogiochi e sistemi ludici digitali è ricca di leggende, curiosità, aneddoti e illuminazioni, in un’antoludicologia che comprende tutta l’evoluzione tecnologica degli ultimi 80 anni, anche se si potrebbe partire persino dai dadi cinesi e dal Senet egiziano, giochi che risalgono a circa 5000 – 4000 anni fa, per tracciare una genealogia del gioco ancora più completa.

Prima dei videogiochi digitali ci fu l’invenzione del casinò e soltanto tre secoli dopo, tra il 1940 e il 1972, la tecnologia iniziò a sviluppare i primi giochi digitali, fino al boom degli anni ’80 e ’90. Ancora oggi, alcuni videogames e categorie ludiche rimangono evergreen, sono videogiochi che non passano mai di moda e non conta quanti anni abbiano compiuto perché riempiono le ludoteche di mezzo mondo.

42 anni di Pac Man

Pac Man ha aperto la strada degli Arcade perché è stato il primo videogames in assoluto a entrare nell’immaginario collettivo, rendendo le sale giochi un luogo frequentatissimo, quasi di culto. L’idea è di Toru Iwatani, mentre una sera era a cena a mangiare una pizza, tagliando il primo pezzo, la lampadina delle idee si accese e non solo suggerì la forma del personaggio più iconico dei videogames ma anche uno storytelling tanto semplice quanto efficace: mangiare e scappare in un labirinto. Era in 22 maggio del 1980 quando questo gioco è uscito e da allora Pac Man continua ad affascinare vecchie e nuove generazioni. Una curiosità riguarda i suoi 256 livelli, in principio erano previsti molti di più ma un errore di programmazione ha “limitato” il numero.

I Sandbox Open World: Minecraft

Gli Open World Sandbox hanno spiccato il volo grazie a Minecraft, il primo videogioco a mettere in scena un mondo, dove la creatività e la fantasia non hanno limiti di spazio e tempo. Questo è in assoluto il gioco più venduto di tutti i tempi con 238 milioni di copie.

Il primo casinò di Venezia, i casinò online

Era il 1638 quando a Venezia fu aperto il primo casinò in assoluto, per arrivare alle scintillanti sale da gioco di Las Vegas si è dovuto attendere fino al 1946, intanto il casinò di Baden, Montecarlo e Sanremo, già erano diventati famosi in tutta Europa.

Con la nascita del Web vengono create le prime piattaforme online per giocare a poker, slot, roulette e blackjack, in Italia il gambling virtuale è stato legalizzato nel 2011 e appassiona sempre più utenti, per dare un’occhiata gioca al casinò Betfair.

Da Pong a Super Mario Bros: Atari contro Nintendo

Era il 1972 quando Atari creava la prima console domestica, per la prima volta nella storia i videogames entravano nelle case dei giocatori e Pong è stato il primo gioco in assoluto a proclamare il successo degli Arcade.

Nel 1978 fu Space Invaders a lanciare il successo del mercato videoludico e quando nel 1985 la Nintendo creò Super Mario, l’universo ludico continuò la sua espansione diventando determinante anche per la rivoluzione tecnologica.