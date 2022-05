OlliOlli World: mostrata la prima espansione, Void Riders

Ad inizio febbraio era uscito OlliOlli World (qui la nostra recensione) nuovo capitolo della serie con skate di Roll7 pubblicato da Private Division. Gli sviluppatori avevano fatto sapere nella loro roadmap che il gioco avrebbe avuto nuovi aggiornamenti, e oggi hanno mostrato il gameplay di Void Riders (“Skater del Vuoto” in italiano), la prima espansione che sarà disponibile dal 15 giugno, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del nuovo contenuto:

Dopo l’acclamato OlliOlli World, realizzato dallo studio Roll7, vincitore di numerosi premi BAFTA, arriva la prima espansione di OlliOlli World, Void Riders. Extra steezy-extraterrestri – Sair’Rah, Khehvyn e Pftangxi sono atterrati a Radlandia con la missione di acquisire esemplari di skate per la potente Nebulord. Equipaggiatevi con nuove personalizzazioni aliene mentre affrontate nuove sfide e scoprite la casa del gruppo marziano, il V.O.I.D.

Sentite il flusso mentre attraversate la Cloverbrook innevata, macinate l’inquietante Sunshine Valley e visitate la tempestosa Burntrock di Radlandia. Trovatevi coinvolti nel rapimento alieno e affrontate l’ostacolo più grande, il nuovo meccanismo del raggio traente. Se riesci ad atterrare e a impressionare Nebulord con il tuo stile di ispirazione extraterrestre, potresti diventare il suo skate-alieno preferito! Lanciati in un salto mortale verso i confini più radicali dello spazio nella prossima avventura di OlliOlli World.

Caratteristiche principali:

Skate Me to Your Leader: Attraversa una serie di livelli con i tuoi compagni ultraterreni e scopri un lato inedito di Sunshine Valley, Cloverbrook e Burntrock. Mentre la tua coorte aliena recupera esemplari di skate (e mucche), affronta gli ostacoli che ti si parano davanti per sbloccare il pianeta natale dei VOID Riders: il V.O.I.D.

Avvistamento UFO: “Sfidare la gravità” assume un significato del tutto nuovo in VOID Riders. Incontrate enormi fasci di luce che sollevano tutto ciò che incontrano… compreso voi! Porta i tuoi trick al livello successivo e afferra la tavola prima di colpire il raggio traente. Se ci riuscirete, potrete usare l’antigravità a vostro vantaggio per eseguire trick ancora più audaci. Se si perdono queste opportunità, si rischia un atterraggio di fortuna senza precedenti. Siete pronti per la sfida?

Espressione Extradimensionale: Mostra il tuo vero io con un look fuori dal mondo, che va dall’abbigliamento da strada alieno alla tutina da mucca. Sono disponibili tantissime nuove personalizzazioni per trascendere il tuo stile fantascientifico personale con abiti unici, emotes fresche e trick intelligenti.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer, ricordandovi che questo DLC fa parte del pass, a cui si aggiungerà una seconda espansione in autunno.