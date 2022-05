Them’s Fightin’ Herds in arrivo su console

Già disponibile su PC, Them’s Fightin’ Herds arriverà anche su console.

Il publisher Modus Games ha infatti annunciato che il picchiaduro 2D con gli adorabili animali di Lauren Faust arriveranno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in autunno. Insieme alla notizia è stato pubblicato un nuovo trailer che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra proprio le combo devastanti di questi adorabili animali.

Oltre a questo annuncio, Modus Games ha rivelato oggi che sono in arrivo altri contenuti sotto forma di Season 1 Pass con quattro nuovi combattenti via DLC, stage e cosmetici. Il Season 1 Pass sarà incluso nella Deluxe Edition o disponibile come aggiornamento digitale separato quando il gioco uscirà nel corso dell’anno su PC e console: è possibile pre-ordinate ora la versione fisica in arrivo in autunno sul Maximum Games Store.

Them’s Fightin’ Herds è un gioco di combattimento 2D a quattro pulsanti sviluppato da Mane6, con un cast di personaggi disegnati da Lauren Faust (produttrice e sviluppatrice di My Little Pony: Friendship is Magic; creatrice, regista e sviluppatrice di Super Best Friends Forever). Si può combattere nelle modalità Arcade e Versus locale, esercitarsi nelle modalità Tutorial e Training, ed immergersi nelle numerose funzioni di matchmaking online del gioco (con netcode GGPO rollback) per mettersi alla prova contro giocatori di tutto il mondo. Oppure si può esplorare la modalità Storia episodica che unisce l’avventura con le sfide di combattimento del gioco.

Per vedere il gioco in azione, potete collegarvi al Combo Breaker di quest’anno dal 27 al 29 maggio, dove i giocatori si sfideranno in una competizione: Combo Breaker è un torneo annuale di giochi di combattimento con sede a Chicago, e il terzo più grande evento di giochi di combattimento al mondo, che riunisce fan e concorrenti da tutto il mondo.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Them’s Fightin’ Herds su console.