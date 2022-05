Forspoken, il gioco di ruolo d’azione open world di Square Enix, è da tempo sui radar di molti giocatori e se le cose dietro le quinte fossero andate un po’ diversamente, ora sarebbe già nelle nostre mani. Originariamente previsto per il lancio a maggio, il gioco è stato rinviato a ottobre all’inizio di quest’anno e un recente sviluppo potrebbe suggerire che è più probabile che il gioco raggiunga questa data di uscita rispetto a quella precedente.

Per essere più precisi, Forspoken è stato classificato dal PEGI, l’ente di classificazione europeo. Anche se non si tratta di una prova concreta, in genere le classificazioni indicano che i giochi sono prossimi al completamento e all’uscita. Ci sono state eccezioni, ma coloro che attendono con ansia il gioco possono trarne conforto.

La classificazione indica anche che il gioco includerà acquisti in-game, anche se non si tratta di microtransazioni, ma di pacchetti di contenuti scaricabili, probabilmente legati a edizioni più costose. Recentemente è stato affermato che Square Enix potrebbe ritardare Forspoken all’anno prossimo e pubblicare Final Fantasy 16 al suo posto nel corso dell’anno. Allo stato attuale delle cose, il lancio di Forspoken è previsto per l’11 ottobre di quest’anno per PlayStation 5 e PC, sperano che l’opera non venga ulteriormente rinviata.