Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: confermata la versione Switch

Fedelmente a cosa era stato detto, il gioco di ruolo strategico Eiyuden Chronicle Hundred Heroes di Rabbit & Bear Studios sarà disponibile per Nintendo Switch insieme alle versioni per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC precedentemente annunciate quando verrà lanciato nel 2023.

“Date le recenti speculazioni su Nintendo Switch e potenziali iterazioni Nintendo di prossima generazione , volevamo giocare sul sicuro e indagare sulle opzioni che avevamo prima di impegnarci completamente in una versione per Nintendo Switch. Ma ora l’attesa è finita e siamo lieti di confermare che Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes arriverà anche su Nintendo Switch!”



L’aggiornamento Kickstarter include anche un profilo del personaggio per Yaelu, una ragazza di 15 anni che proviene da un piccolo insediamento nella Società delle Nazioni che usa la lente runica per mascherarsi; nuova pixel art; il rapporto mensile sullo sviluppo del creatore Yoshitaka Murayama.