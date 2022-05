PAX West 2022 e Pax Unplugged: ecco le date

Nel weekend del Labor Day, ReedPop e Penny Arcade danno il bentornato alla comunità dei videogiochi al PAX West 2022, la convention di videogiochi più frequentata della costa occidentale degli Stati Uniti: PAX Unplugged, la principale convention di giochi da tavolo degli Stati Uniti orientali, seguirà l’esempio tornando a Philadelphia all’inizio di dicembre.

Il PAX West 2022 si terrà da venerdì 2 a lunedì 5 settembre 2022 a Seattle, presso il Seattle Convention Center, seguito dal PAX Unplugged al Pennsylvania Convention Center di Philadelphia da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022. L’evento offre l’opportunità di giocare a videogiochi e giochi da tavolo nuovi e inediti, panel unici e annunci esclusivi, venditori ed espositori e molto altro ancora.

I badge per quattro giorni e per un solo giorno per il PAX West saranno disponibili al pubblico a partire da giovedì 16 giugno alle 21:00 (ora italiana) tramite il sito ufficiale del PAX West. I badge per quattro giorni saranno venduti a 235 dollari, mentre i badge per i singoli giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì saranno venduti a 62 dollari ciascuno.

I requisiti di salute e sicurezza del PAX West 2022 continueranno a soddisfare o superare le raccomandazioni del CDC, delle autorità locali e statali. Tutti i partecipanti, gli espositori, il personale di ReedPop, il personale di Penny Arcade e gli addetti al PAX devono dimostrare di aver completato la serie di vaccinazioni COVID-19 per l’ingresso al PAX West 2022 e devono indossare sempre una copertura facciale approvata. I requisiti ufficiali di salute e sicurezza forniscono ulteriori dettagli sui requisiti di ingresso e sui protocolli in vigore durante l’evento per dare priorità alla salute e al benessere della nostra comunità di giocatori.

Jerry Holkins, co-fondatore di Penny Arcade ha dichiarato in merito:

“Imploriamo tutti i partecipanti al PAX West e al PAX Unplugged di seguire tutti i requisiti di salute e sicurezza durante gli spettacoli. Chiediamo inoltre a tutti di prendere tutte le precauzioni necessarie quando ci si trova al di fuori dell’evento: mascherarsi in ambienti chiusi, sottoporsi a test insieme a qualsiasi partner di viaggio o di alloggio, salutare gli amici con il gomito o con un cenno di saluto, e consultare il proprio medico se si è a maggior rischio di malattia o se si avvertono dei sintomi”.

Per l’acquisto dei badge, le informazioni sul viaggio, gli orari degli eventi, le domande frequenti e altro ancora, potete tenere d’occhio i siti web del PAX West (qui) e del PAX Unplugged (qui) e seguire il PAX su Twitter, Facebook, Twitch, YouTube e Instagram.

Ricordiamo infine che il Pax East si è svolto invece ad aprile.