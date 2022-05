Pokémon Go: prevista app companion per la messaggistica e l’organizzazione

I fan di Pokémon Go hanno finalmente la possibilità di inviare messaggi ad altri giocatori e organizzare incontri, anche se tramite un’app complementare.

Campfire è una nuova app social del produttore di Pokémon Go Niantic che mostrerà le funzionalità di Pokémon Go dal vivo, come palestre e raid attivi, così come altri giocatori che hanno scelto di mostrare la loro posizione.

L’app, che verrà lanciata quest’estate, si collegherà anche ad altri giochi Niantic come Ingress.

Campfire è stato completamente svelato questa settimana come parte dei piani in corso di Niantic per trasformare la sua suite di giochi e app basati su AR in un “metaverso del mondo reale”.

Il capo di Niantic, John Hanke, ha discusso la sua visione del metaverso in passato e ha evitato i mondi virtuali presentati da altre società, accessibili a casa davanti a uno schermo.

La visione presentata da Niantic è quella che si sovrappone efficacemente al mondo reale, visibile (per ora) dagli smartphone e potenzialmente (in futuro) tramite dispositivi indossabili come lenti o occhiali AR.

Per ora, Campfire offrirà un’interessante alternativa per i giocatori di Pokémon Go alle soluzioni social esistenti su app come Discord.

Gli screenshot dell’interfaccia di Campfire mostrano una mappa con le funzionalità di Pokémon Go sovrapposte e la possibilità di trovare giocatori vicini interessati a una particolare attività come un raid.

L’app offre anche una funzione di messaggistica in cui puoi condividere la tua posizione live e chattare in gruppo.