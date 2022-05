Sniper Elite 5: svelata la longevità della campagna

Sniper Elite 5 sta per essere lanciato e per i fan dei giochi stealth e della serie sarà un gioco in cui vale la pena immergersi. Una volta che vi sarete tuffati, il videogioco vi terrà occupati per un po’ di tempo. Infatti, come ha confermato lo sviluppatore Rebellion, ci si può aspettare di ottenere circa 20 ore di gioco dalla sola campagna.

In un’intervista rilasciata a Wccftech, il responsabile della progettazione di Sniper Elite 5, Jordan Woodward, ha ribadito che il gioco prevede otto missioni distinte ambientate in grandi mappe sandbox e che chi si dedica alle missioni secondarie e ai contenuti opzionali può aspettarsi che la campagna principale duri 20 ore.

Woodward ha dichiarato nell’intervista:

La campagna di Sniper Elite 5 comprende 8 missioni di ampio respiro e un epilogo. Ognuna delle missioni principali ha una serie di obiettivi aggiuntivi, un obiettivo per la lista delle uccisioni, punti di partenza sbloccabili e vari oggetti da collezione, oltre a numerosi percorsi e approccio. Questo si traduce in un alto livello di rigiocabilità, soprattutto quando si può affrontare la missione da un nuovo punto di partenza. Il tempo necessario per terminare il gioco varia molto a seconda che si intraprendano o meno le missioni secondarie e anche a seconda del proprio stile di gioco. Se siete un giocatore furtivo e prudente che vuole completare alcune missioni secondarie, direi che vi aspettano più di 20 ore per completare la campagna principale. C’è poi ancora molto spazio per rigiocare le missioni e completare tutto ciò che si è perso durante la prima partita. Altri giocatori potrebbero voler affrontare la campagna con un approccio più “run and gun”. Ci sono molte variabili.

Oltre alla campagna in solitaria, Sniper Elite 5 offre anche il supporto per la cooperativa, una modalità cooperativa a ondate chiamata Sopravvivenza, una nuova meccanica Invasioni e una suite multigiocatore.

Sniper Elite 5 verrà lanciato il 26 maggio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.