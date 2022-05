The Quarry: annunciati i requisiti minimi e consigliati

Il successore spirituale di Until Dawn di Supermassive Games e 2K, The Quarry, è a poco più di un paio di settimane dal lancio e, prima del suo imminente rilascio, continuano ad emergere nuovi dettagli sul gioco. Coloro che non vedono l’ora di giocarci su PC possono ora vedere che tipo di impianto avranno bisogno, grazie ai requisiti di sistema pubblicati sulla pagina Steam del gioco.

Con le impostazioni minime, The Quarry avrà bisogno di un FX 8350 o di un i5 3570, insieme a una GTX 780 o una Radeon RX 470, e 8 GB di RAM. Con le impostazioni consigliate, le cose diventano un po’ più impegnative. Avrai bisogno di un Ryzen 7 3800 XT o un i9 10900K, insieme a un RTX 2060 o un Radeon RX 5700 e 16 GB di RAM. In entrambe le impostazioni, avrai anche bisogno di circa 50 GB di spazio di archiviazione gratuito, quindi chiaramente questo sarà un gioco robusto.

The Quarry verrà lanciato il 10 giugno per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Si dice che il gioco duri in media 10 ore , ma con 186 finali diversi quando si prendono in considerazione tutte le diverse varianti e diverse modalità aggiuntive da provare, sembra che avrà molto da offrire per tenere occupati i giocatori.