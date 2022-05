The Dungeon of Naheulbeuk The Amulet of Chaos: ultima espansione in arrivo quest’estate

Lo sviluppatore Artefacts Studio, in collaborazione con Dear Villagers, ha svelato la terza e ultima espansione, Back to the Futon, del suo The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Il nuovo contenuto è previsto per quest’estate su PC, Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X/S: contiene quattro nuovi capitoli, pieni di baraonde e scherzi epici, portando alla conclusione le avventure nel più strambo di tutti i dungeon. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In Back to the Futon, gli avventurieri vengono inviati in missione attraverso il tempo e lo spazio per risolvere una volta per tutte l’anomalia temporale che ha avvolto il Dungeon di Naheulbeuk. Durante questi viaggi nel tempo, i nostri eroi dovranno affrontare diverse sfide e nemici, tra cui gli zelanti cultisti di Dlul, il sonnolento Dio del Sonno, alla ricerca della statuetta di Gladeulfeurha.

Back to the Futon dura circa la metà del gioco base ed è culmine di tutto ciò che è stato introdotto in The Dungeon of Naheulbeuk e nelle sue precedenti espansioni (The Ruins of Limis e Splat Jaypak’s Arenas): permetterà ai giocatori di raggiungere il livello 16, offrendo loro diverse nuove abilità passive e attive, oltre a nuovi equipaggiamenti.

Bruno Chabanel, CEO di Artefacts Studio, ha dichiarato:

“Back to the Futon è la nostra lettera d’amore a tutto ciò che ha reso grande The Amulet of Chaos. Come suggerisce il titolo, il concetto di viaggio nel tempo di Back to the Futon ci dà carta bianca per rivisitare il Dungeon di Naheulbeuk da una prospettiva completamente nuova. Vederlo agli albori, quando era ancora in costruzione, riaccenderà nei giocatori i ricordi del gioco base e delle sue precedenti espansioni, aggiungendo allo stesso tempo nuovi risvolti comici e una storia tutta da scoprire.”

Guillaume Jamet, Head of Publishing di Dear Villagers, ha aggiunto:

“The Dungeon of Naheulbeuk The Amulet of Chaos è stato uno dei nostri titoli più amati, e Back to the Futon è un emozionante tributo a tutto ciò che ne ha decretato il successo. Volevamo che questa saga uscisse con il botto e riteniamo che Artefacts Studio abbia fatto centro!”.

Qui sotto potete vedere il trailer di Back to the Futon. Vi ricordiamo infine che il gioco base è stato aggiunto a marzo nel servizio Xbox Game Pass.